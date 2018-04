18 spelers Twente contractloos, 40 procent van werknemers moet weg

De club ontsnapt niet aan een ontslagronde op de werkvloer. Twente moet in elk geval fors terug in de begroting. Buiten de voetballers heeft Twente 134 medewerkers in dienst (verdeeld over 111 voltijdbanen). De vrees bestaat dat circa 40 procent moet afvloeien. Wat het extra zuur maakt, is dat de club vanwege de schuld van circa 60 miljoen ook niet in staat is forse ontslagvergoedingen te betalen.



Het totale budget van FC Twente krimpt door de degradatie van 30 miljoen tot 15 à 18 miljoen euro.

Contractspelers

Er staan in totaal 44 spelers onder contract. Bij de eerste selectie lopen de (huur)contracten van acht spelers af en bij het beloftenteam van tien spelers. En dan zijn er nog spelers die zullen verdwijnen vanwege een zogeheten degradatieclausule in hun contract. In de helft van de twintig nog doorlopende contracten bij de A-selectie staat zo’n clausule, die behelst dat spelers bij degradatie fors terug moeten in salaris, of dat hun contract vervalt en ze de club mogen verlaten.

Ook is de verwachting dat Heracles de gevolgen van de degradatie van streekgenoot FC Twente gaat voelen. De clubs delen een jeugdopleiding waarvoor Twente het leeuwendeel van de kosten voor zijn deel neemt. FC Twente draagt 2,5 miljoen per jaar bij en Heracles 180.000 euro. Verwacht wordt dat FC Twente zal eisen dat de Almelose club fors meer gaat meebetalen en dat Twente anders de samenwerking gaat opzeggen. In dat geval zou Heracles minstens een miljoen euro kwijt zijn aan een eigen jeugdopleiding, geld dat men niet kan gebruiken voor het eerste elftal, zo schrijft Tubantia.

Spelers met aflopend (huur)contract: