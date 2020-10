15.000 KiKa-knuffelberen in stadion bij duel tussen Heerenveen en FC Emmen

Ook bij KiKa kunnen traditionele sportevenementen voor het goede doel niet plaatsvinden en daardoor mist de stichting een groot deel van de inkomsten die nodig zijn om onderzoek naar kanker te financieren. Geneesmiddelenbedrijf MSD loopt voorop in de strijd tegen kanker en is al 15 jaar partner van KiKa. Samen zochten club, stichting en geneesmiddelenbedrijf een alternatieve manier waarop zij KiKa kunnen steunen tijdens ‘corona’.

Frits Hirschstein, oprichter en directeur van KiKa, over de bijzondere actie van vanavond. ,,Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie zijn veel kinderen met kanker onzichtbaar geweest, omdat zorg werd uitgesteld. Helaas zitten we een halfjaar later weer in die vervelende situatie.