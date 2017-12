Zwarte avond voor Bertrams: fout met gevolgen en een dwaze rode kaart

Weggestuurde Vreven moet vrezen voor nieuwe schorsing: 'Vandaag niet alleen tegen FC Twente gespeeld'

12 december In het tumult na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Twente (1-2) is Stijn Vreven door scheidsrechter Siemen Mulder weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Dat is in die bewoording op het wedstrijdformulier van de KNVB gezet.