Zware route vraagt meteen om het uiterste van NAC

Geen vlakke aanlooproute dit jaar over mooie brede wegen naar het midden- en hooggebergte. Met slechts een aantal rondjes om de kerk kreeg NAC direct de zwaarste cols van de eredivisie voorgeschoteld. Langzaam wennen aan de zwaarte van de grote ronde is er niet bij. Verwonderlijk is het daarom niet dat het achteraan het peloton bungelt en in eigen tempo omhoog rijdt.

In de voorbereiding zei Stijn Vreven dat de zware kost die zijn jonge, tengere en onervaren groep vanaf het startschot voor de kiezen krijgt, een voordeel is. Liever een koninginnenrit waarin alle mankementen genadeloos worden blootgelegd dan een bedrieglijke wandeletappe. Verstoppen gaat niet, verschuilen evenmin. De eerste conclusie is dat het achterin beter moet. De onzekere keepers hebben (nog) niet het niveau dat vereist is voor de eredivisie en de gammele defensie rammelt aan alle kanten, terwijl sommige van de (verdedigende) middenvelders op hun tenen lopen. Dat de Bredanaars met twaalf doelpunten tegen de meest gepasseerde achterhoede hebben, illustreert het beeld van een open en wankel huis.

Kielzog

Dat ene schrale punt na vier wedstrijden is in dat opzicht de minste van alle zorgen voor de promovendus. Helemaal met de tegenvallende clubs FC Twente, Roda JC en Willem II in het kielzog, het trio dat op nul punten staat en amechtig tracht aan te klampen. Willem II boog op eigen veld het hoofd tegen Excelsior en VVV, FC Twente verloor van VVV, PEC Zwolle en Sparta. In Tilburg en Enschede is het begin september crisis. De technisch directeuren Joris Mathijsen en Jan van Halst krijgen bakken met kritiek, maar het zijn vooral de trainers Erwin van de Looi en René Hake die op hun tellen moeten passen. Zaterdag (19.45 uur), gelijktijdig aan NAC-FC Groningen, is het Roda JC-Willem II. FC Twente ontvangt een dag later FC Utrecht, de ploeg in vorm.

Het lage puntenaantal van NAC is ingecalculeerd. Terecht wordt daarbij gewezen op het feit dat Vitesse (1-4), PSV (4-1) en AZ (2-1) drie clubs uit de huidige top zes zijn. Samen met landskampioen Feyenoord, volgende week de opponent, Ajax en FC Utrecht gaan zij dit seizoen de dienst uitmaken. Manu Garcia zondag: ,,Dat is niet ons speelveld, omdat het teams zijn die in normale doen beter zijn. De enige die we hadden moeten winnen was Sparta. We waren toen echt goed en iedereen heeft gezien dat het ongelofelijk is dat Sparta met een punt is weggekomen."

Zonder zege

Desalniettemin is het geen onrealistische gedachte dat NAC, met FC Groningen en Feyenoord in het vooruitzicht, zeven weken na de competitiestart nog zonder zege is. En dat NAC met een of twee puntjes uit de eerste zes wedstrijden op 30 september aan de krachtproef met ADO Den Haag begint. Wat automatisch leidt tot extra druk op de ketel. Zeker met in het achterhoofd dat de week na ADO een interlandperiode is en de competitie op 14 oktober wordt hervat met een uitwedstrijd tegen Roda JC. Wat dat betreft is de relatieve rust ook in Breda natuurlijk betrekkelijk en is een driepunter zaterdag tegen Groningen meer dan wenselijk om een mogelijke storm de kop in te drukken.