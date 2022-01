Zware loting voor NAC: Bredanaars treffen PSV in kwartfinale KNVB-beker

Waar het in de competitie maar niet wil vlotten, NAC is al vijf wedstrijden zonder zege, gaat het de Bredanaars in het bekertoernooi voor de wind. NAC schakelde in de eerste ronde competitiegenoot VVV-Venlo uit na strafschoppen (1-1). In de tweede ronde werd een bekerstunt van formaat neergezet en FC Utrecht verslagen (3-2). In de achtste finale was de ploeg van Edwin de Graaf te sterk voor eredivisionist PEC Zwolle (2-1). De kans bestaat dat er in de kwartfinale van het bekertoernooi weer supporters worden toegelaten.