Zwalkend NAC doet Angeliño pijn: ‘Supporters zijn geweldig voor mij geweest en dat zit in je hart’

Als jongetje van drie leerde José Angel Esmoris Tasende samen met zijn vrienden voetballen op het strand in Galicië. Vlakbij A Coruña, in het puntje van Noordwest-Spanje, viel tussen de oudere jongens zijn doorzettingsvermogen en techniek direct op. ,,We maakten onze goals gewoon van zand en waren op warme dagen van vroeg tot laat in de weer. Een heerlijke tijd. Ik ben in de zomers opgegroeid met voetbal en weet eigenlijk niet beter dan dat ik ermee bezig was. Het is in die periode meestal iets heter dan in Nederland, maar verder is het weer tamelijk vergelijkbaar. Vaak regen, maar iets minder koud.”

Volledig scherm Angeliño tegen Barcelona © ANP Pro Shots Dat een mooie loopbaan als prof misschien wel haalbaar was, drong pas relatief laat door in het hoofd van de gedrongen back. Pas toen hij op zijn vijftiende tegen een spelersmakelaar aanliep, veranderde er iets wezenlijks bij Angeliño, zoals zijn moeder hem al vroeg noemde. Hij typeert haar als een sterke vrouw, die hem en zijn broer samen met haar ouders opvoedde. Vader is al sinds zijn derde niet meer betrokken bij zijn leven.

Angeliño vertrouwt voor veel dingen nu volledig op zijn zakelijke begeleider, die voor hem een mooie toekomst als profvoetballer voorzag. ,,Hij heeft altijd goed voor mij gezorgd en is een eerlijke man. Als ik dingen kan verbeteren, zegt hij dat. Ik moest het zelf doen, maar had hem en mijn familie nodig om mijn niveau van nu te bereiken. Ik scoorde twee keer in een wedstrijd waarin mijn zaakwaarnemer me voor het eerst zag. Sindsdien was hij overtuigd van mijn mogelijkheden. We bellen nog altijd na bijna elke wedstrijd. Hij is degene die bij mij de knop heeft omgezet en via mijn transfer naar Manchester City het verlangen naar meer heeft aangewakkerd. Ik wilde heel graag profvoetballer zijn, maar was met net zoveel liefde en plezier brandweerman geworden. Ik vind dat je een beroep met trots kunt uitoefenen. Als speler wil ik ook uitstralen dat ik mijn vak met passie beoefen.”

Moeder woont in Spanje nu samen met zijn 18-jarige broertje Dani, die linksback is bij Villarreal onder 19. ,,Het is voor hem nog te vroeg om volledig voor zichzelf te zorgen. We zijn een hechte familie en zelf wil ik in de toekomst zeker ooit terug naar Galicië. Volgend jaar word ik in april zelf vader van een zoon. Dat maakt me nog sterker en ik wil er altijd voor hem en mijn vriendin zijn.”

Volledig scherm De presentatie van Nick Viergever, Angeliño en Denzel Dumfries. Willy van der Kuijlen overhandigt het nieuwe shirt aan het drietal. © Pro Shots ,,Mijn wens als voetballer is om ooit nog het shirt van Deportivo La Coruña te dragen. En niet om af te bouwen. Ik was elf toen Andrés Guardado er ging spelen en keek in de jeugdopleiding enorm tegen hem en de andere basisspelers op. Nu wil ik voor PSV alles geven. De club heeft vertrouwen in me getoond en ik heb niet voor niks voor vijf jaar getekend. Het is tijd om vaste grond onder de voeten te vinden en in Eindhoven voel ik me heerlijk. Ik kan me hier goed ontwikkelen en ben bij een warme familieclub terechtgekomen. Dat komt ook omdat het goed gaat, maar de mensen zijn oprecht begaan met je.”

Rust

De stap naar PSV voelt voor alle partijen als een een schot in de roos. ,,In Breda had ik al een goed beeld van Nederland en de eredivisie gekregen. Het is hier goed toeven en voor voetballers rustiger dan in Spanje en Engeland, waar mensen zich iets meer opdringen. Ik laat me door weinig afleiden en zit ook amper op mijn mobieltje. Daarmee heb ik weinig. Als ik geen voetballer meer ben, doe ik hem denk ik maar gewoon weg. Ik hou van rust en daarom voel ik me ook goed in Eindhoven.”

,,Dat ik deze week tegen FC Barcelona in zo’n grote wedstrijd mocht spelen, had ik me vorig jaar niet kunnen voorstellen. Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar wat is het mooi om dit allemaal mee te mogen maken. We hebben de kansen niet benut en toch hebben we ons in de Champions League op een waardige manier getoond. Bij NAC heb ik de kans gekregen om mezelf te ontwikkelen en dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik vind het echt jammer voor de supporters daar dat de club het nu zo moeilijk heeft. Ze zijn geweldig voor mij geweest en dat zit in je hart. Vanuit PSV heb ik ook vanaf de eerste dag het vertrouwen bij iedereen gevoeld.”

Angeliño is niet meer weg te denken aan de linkerkant bij PSV en houdt van de ruimtes die de flanken soms bieden. ,,In mijn jongere jaren speelde ik meer naar voren en ook als nummer tien. Als back heb je aan de zijkant in balbezit soms veel vrijheden en dat is wat me zo bevalt aan deze positie.”