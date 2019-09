Zwak NAC bijt zich stuk op tiental Jong FC Utrecht

Wanneer de kansen schaars zijn – en vooral komen uit standaardsituaties – is het voor rust vooral genieten van andere dingen. Zo likt de liefhebber de vingers af bij de crosspasses van rechtsback Pele van Anholt. Of de acrobatische aannames van stilist Luka Ilic, die tot twee keer toe applaus oogst. Maar de meeste oh’s en ah’s komen als reactie op de acties van Othmane Boussaid. Het lichtgewicht vult tegen Jong FC Utrecht de leegte op die de geblesseerde Huseyin Dogan achterlaat. Niet één op één want de intrede van Boussaid in het elftal duwt Mounir El Allouchi naar de positie achter spits Finn Stokkers.

Voor Boussaid is het op voorhand al een speciale wedstrijd. De Belg wordt door NAC dit seizoen gehuurd van FC Utrecht en speelde vorig seizoen zelf nog drie wedstrijden met het beloftenteam in de eerste divisie. In de eerste helft valt de kleine Belg dus op vanwege zijn acties. Vanaf links trekt hij vaak naar binnen, regelmatig na een fraaie lichaamsschijnbeweging of een technisch hoogstandje. Het rendement uit zijn acties is nog wel te laag.

Weinig kansen

NAC creëert voor rust überhaupt weinig kansen. Het grootste gevaar komt van Nacho Monsalve. De aanvoerder – weer fit en terug in het elftal ten koste van Jethro Mashart – is na zes minuten met het hoofd dicht bij de openingstreffer, maar ziet zijn kopbal van de lijn gehaald worden. Vijf minuten later kopt hij, opnieuw uit een corner, over. Na negentien minuten schiet Ivan Ilic een vrije trap op de vuisten van de doelman en na een halfuur spelen wordt het schot van Boussaid geblokt. Daarna wordt het gezapig.

Rood

Na rust is het niet veel beter. Het publiek begint te morren wanneer de verdedigers van NAC meerdere keren de bal verspelen, het tempo aanvallend veel te laag is en de rest van het team ook spelers met een ander kleur shirt aanspelen. Maar dan lijkt NAC een meevaller te krijgen. Odysseus Velanas vergrijpt zich na een uur spelen aan Arno Verschueren en gooit de Belg na een woordenwisseling op de grond. Scheidsrechter Richard Martens twijfelt niet: rood. Met aanvallende wissels – Sydney van Hooijdonk en Andrija Filipovic - probeert trainer Ruud Brood een doorbraak te forceren.

Opportunistisch dan maar. Bijna werkt het, wanneer invaller Van Hooijdonk de bal voor het inschieten heeft, maar over de bal trapt. Of wanneer linksback Javier Noblejas de lat raakt. Zelfs met stormram Boris Kudimbana (voor verdediger Roger Riera) lukt het NAC niet om te scoren. Daardoor is het tweede puntenverlies op rij een feit. Dat wordt in Breda ontvangen met een fluitconcert.