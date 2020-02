Zonder scorende spits kan NAC niet promoveren: Hyballa moet list verzinnen

video Doelpunten­ma­ker Verschue­ren over late tegengoal: ‘Die bal moet gewoon weg’

0:49 Arno Verschueren vond dat NAC zichzelf tekort had gedaan tegen NEC (1-1). ,,We hadden hier de drie punten moeten pakken. Maar het is onze eigen schuld. We geven het doelpunt te makkelijk weg.”