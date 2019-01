Zo luidden de NAC-spelers het nieuwe jaar in

Crowdfun­ding aankoop Rat Verlegh Stadion: ‘Dit is een mooi resultaat zeker’

29 december BREDA - De crowdfunding voor aankoop van het Rat Verlegh Stadion is het streefbedrag van 1.25 miljoen euro inmiddels gepasseerd. Het is snel gegaan, het NAC-legioen wil meedoen. ,,NAC leeft, we hielden er inderdaad rekening mee. Maar dit is een heel mooi resultaat, zeker.”