'Zet druk en laat tegen je kanis schieten; so what? Dan heb je maar vijf minuten pijn'

Uitgerekend dat Vitesse, gewond en gehavend, is zaterdag in een flink gewijzigde formatie de tegenstander in Breda. Om te zeggen dat Vreven blij is dat hij zijn spelers vanaf het veld kan dirigeren, is het understatement van het jaar. ,,Het verschil met de tribune is voor mij heel groot. Ik zit er veel korter op en kan de spelers individueel beter bereiken. Dat is een van mijn sterke punten. Tegen Roda dacht ik wel: potverdomme, het is mijn eigen schuld dat ik mijn team niet kan aansporen en helpen als ze het moeilijk hebben.”