Zestien maanden Stijn Vreven bracht de NAC-supporter vooral hoogtepunten

FotoserieTegen sc Heerenveen regisseerde hij, terwijl zijn naam gescandeerd werd door duizenden supporters, zijn eigen afscheid. Zestien maanden was Stijn Vreven gepassioneerd eindverantwoordelijke van NAC. Een dienstverband dat de supporters vooral hoogtepunten opleverde. Van een promotie naar een historische zege in De Kuip. Het dienstverband van Stijn Vreven samengevat in elf momenten.

02-01-2017: Entree

,,Stijn staat voor iets. Voor passie, veeleisend, leiderschap en een hele goede voetbalvisie. Gebaseerd op het wegzetten van een goede organisatie waarin de kwaliteiten van spelers tot uiting komen."

Technisch directeur Hans Smulders kondigt in 2017, kort na de jaarwisseling, vol trots de komst van Stijn Vreven als nieuwe trainer van NAC aan. Een verrassende, maar interessante naam.

Volledig scherm Stijn Vreven © FOTO Kay in ’t Veen/pro shots

16-01-2017: Debuut

,,Ik sta nooit relaxed, want een wedstrijd kan altijd kantelen. Je legt jezelf altijd druk op en wilt iedere wedstrijd winnen."

'We haalden de Indiaan, NAC is aan Winnetou' is de tekst die op een spandoek staat geschreven bij het debuut van Stijn Vreven. Nog voor het debuut van de Belg (uit bij Jong FC Utrecht) is zijn cultstatus al tot grote hoogte gestegen. Behalve Vreven debuteert ook Manu García op de koude maandagavond in de Galgenwaard. NAC wint met 0-2 en de bevlogen Vreven laat vanaf het eerste moment zien waar de club de komende periode mee te maken gaat krijgen.

17-03-2017: Juiste snaar

,,Alles begint met passie en bereidwilligheid. Ik heb de spelers voorafgaand aan de wedstrijd gezegd: ‘Speel alsjeblieft met het hart en met verstand.'"

Na een wisselvallige start verslaat NAC de beloftenploeg van Ajax, dat speelt met grote namen als Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri, David Neres en Mateo Cassiera. De wedstrijd (4-3-zege) wordt, op een typisch 'Avondje NAC', beslist door een ontketende Cyriel Dessers. Vreven en Dessers hebben een haat-liefde-verhouding, maar in dit duel wordt duidelijk dat de Belgische oefenmeester de juiste snaar heeft geraakt. Het is voor de spits de opmaak voor een productief slot van het seizoen.

Volledig scherm © Pro Shots

25-05-2017: Op de drempel

,,We verwachten een heel intense, zware, moeilijke wedstrijd. Dat is ook normaal als de belangen zo groot zijn. Wij gaan op leven en dood spelen om in de eredivisie te geraken.’’

In de halve finale van de play-offs verslaat de ploeg van Vreven FC Volendam. Mede dankzij drie treffers van Dessers. Daarna volgt een tweeluik met eredivisionist NEC. Na wederom een (laat) doelpunt van de spits wint NAC de heenwedstrijd in een kolkend stadion: 1-0. Een duel waar tot op de dag van vandaag nog met grote regelmaat over gesproken wordt. NAC kan de eredivisie al ruiken. Enkel de return in Nijmegen dient nog succesvol voltooid te worden om de festiviteiten in Breda los te kunnen laten barsten.

Volledig scherm NAC - NEC: 1-0. Vreven en Dessers omarmen elkaar. NAC, gedirigeerd door de Belgen, staat op de drempel van de eredivisie. © ANP Pro Shots

28-05-2017: Naar de eredivisie

,,Ik ben zo blij voor de spelers maar eigenlijk nog meer voor de supporters. Zij hebben ons zo goed gesteund. Het stadion zat alle thuiswedstrijden vol. Onze supporters verdienen een club die in de eredivisie uitkomt. NAC hoort in de eredivisie."

NAC promoveert naar de eredivisie. Nog geen vijf maanden na zijn entree heeft Stijn Vreven de missie volbracht. Vreven heeft alle neuzen de zelfde kant op gekregen en een team geformeerd dat voor elkaar door het vuur gaat. In de Goffert winnen de geel-zwarten met 1-4. Grote man is wederom Dessers, die drie keer scoort. Het startschot voor een volksfeest is gegeven.

Volledig scherm Trainer Stijn Vreven na het laatste fluitsignaal in Nijmegen. NAC promoveert naar de eredivisie. © ANP

29-05-2017: De Grote Markt

,,We zijn bij NAC begonnen als jongens en nu zijn we kerels. Het is fantastisch wat we samen gedaan hebben. Eén van de mooiste clubs van Nederland is terug in de Eredivisie. Ik kan niet beschrijven hoe trots ik ben op iedereen. NAC is een club die heel goed bij mijn DNA past.”

Na een groot feest op P5, de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion, vindt de grote huldiging plaats in de binnenstad. Na jaren mogen de NAC-supporters weer eens losgaan op de Grote Markt. Ruim voor het feest officieel start, wordt het plein gesloten wegens de grote drukte. Vreven kijkt het vanaf de zijlijn rustig, maar voldaan aan.

12-08-2017: Ontgroening

,,We hebben hier in negentig minuten meer geleerd dan in het afgelopen halve seizoen dat ik trainer ben bij NAC.”

De langverwachte rentree van NAC in de eredivisie loopt in Arnhem uit op een deceptie, het verliest met 4-1 van Vitesse. Andries Noppert is de nieuwe doelman, terwijl Thierry Ambrose de ondankbare taak krijgt om Cyriel Dessers te vervangen. Het wordt een pijnlijke, teleurstellende avond. In de gifgroene shirts is NAC kansloos vanaf de allereerste minuut. Ambrose maakt nog een eretreffer, maar duidelijk is dat het geen eenvoudig seizoen voor NAC gaat worden.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

23-09-2017: Historie in de Kuip

,,We zullen nog zeker acht keer vallen, maar ook negen keer opstaan. Voor de club is dit een fantastische overwinning. Voetbal is raar. We worden uitgeschakeld door amateurs en winnen nu van de kampioen van Nederland."

NAC is door tweededivisionist Achilles '29 uitgeschakeld in de KNVB-beker. Als de nood dan het hoogst is, staat voor NAC de uitwedstrijd bij Feyenoord op het programma. Traditiegetrouw kan dan een nederlaag op het Toto-formulier aangevinkt worden. Ruim duizend supporters maken toch de reis naar de Kuip. Niet tevergeefs blijkt later. NAC zorgt voor een gigantische stunt en wint voor het eerst in de clubhistorie een competitieduel op grondgebied van Feyenoord. Giovanni Korte en Thomas Enevoldsen scoren.

Volledig scherm Een uitverkocht uitvak viert de overwinning in de Kuip. © Pro Shots

18-11-2017: Litteken

,,Ik sta hier met een groot schaamtegevoel. Het was een schandalige vertoning. Op alle vlakken zijn we tekort geschoten, heel pijnlijk. Ik neem hier alle verantwoordelijkheid voor. Op tactisch en fysisch vlak.”

'Een litteken voor het leven', staat er op de voorpagina van BN DeStem daags nadat NAC in eigen huis door Ajax is vernederd. Doelman Mark Birighitti moet liefst acht (!) treffers incasseren. In eigen huis wordt NAC op alle fronten overklast en verlaat met schaamrood op de kaken het veld.

Volledig scherm De voorpagina van BN DeStem, na NAC - Ajax (0-8). © BN DeStem

12-12-2017: Recidive

,,Ik ben absoluut niet agressief, op de beelden is juist te zien dat ik heel rustig naar de kant loop. Dat ik boos word, is logisch. Ik ben coach van het jongste team in de eredivisie en vind dat wij benadeeld zijn.”

Voor de tweede keer dit seizoen wordt Stijn Vreven weggestuurd. De Belgische trainer blijkt een recidivist. Later in het seizoen wordt hij nog weggestuurd in het thuisduel met Feyenoord. Hij moet verbetering tonen. Vijf duels mist hij in de eredivisie door een schorsing.

29-04-2018: De verlossing

,,Ondanks belachelijk slechte wedstrijden en diepe dalen, heb ik nooit onder druk gestaan van de supporters. Daarom ben ik blij dat wij dit hebben kunnen teruggeven aan de supporters. Uiteindelijk hebben we de doelstellingen behaald en gaan we als goede vrienden uit elkaar."