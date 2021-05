Zelfs na fraaie hattrick bleef Archil Arveladze met droeve ogen de wereld in kijken

In het voorjaar van 1999 bleven de ogen van Archil Arveladze zelfs na een hattrick droef de wereld in kijken. Want ook de bij de fans geliefde balkunstenaar uit Georgië kon bij NAC de degradatie naar de eerste divisie niet afwenden.

Archil Arveladze.

Ad Pertijs

Breda

Het was niet dat Archil Arveladze in de meimaand met een stel sukkelaars de strijd moest aangaan tegen de degradatie. John Karelse op doel, Peter Bosz, Erwin van de Looi en Nebosja Gudelj achterin, Alfred Schreuder en John Feskens op het middenveld en voorin Earnest Stewarts, het waren mannen met wie Arveladze net zo goed een gooi had kunnen doen naar een Europees ticket.

Het liep anders. Niet alleen omdat de bijdrage van de ontspoorde Glenn Helder beperkt bleef tot drie invalbeurtjes. Zoals wel vaker moest vooral de trainer het ontgelden. Eerst werd Herbert Neumann aan de kant gezet. Vervolgens vertrok diens opvolger Ronald Spelbos, zodat op het einde Zeeuwse Kees Zwamborn de meubelen moest zien te redden.

Ondertussen begon Archil Arveladze steeds droever uit zijn ogen te kijken. In zomer van 1997 was hij op zijn 24ste samen met tweelingbroer Shota naar Nederland gekomen. Tot dan toe hadden de twee altijd samen gespeeld. Eerst in eigen land bij Dinamo Tblisi en vervolgens in buurland Turkije bij Trabzonspor. Ajax wilde alleen Shota. In de hoop dat de broers ook weer niet al ver van elkaar gescheiden wilden worden, bood dat NAC de kans om ‘Artsjie’ in te lijven.

Terwijl Shota furore maakte bij Ajax, sloot Breda diens broer direct liefdevol in de armen. De fans liepen weg met de briljante balkunstenaar. Ook omdat hij zo aaibaar was. Adoratie die in verlegenheid gekoesterd werd. Soms gooide hij van gekkigheid tijdens de ereronde zelfs zijn voetbalbroekje richting de kolkende tribune en verliet hij gekleed in slechts zijn slip het veld.

Poppenmuur

Het tweede jaar verliep een stuk stroever. Je zag dat het Arveladze pijn deed. Vooral omdat hij de fans, de club en zichzelf zoveel meer wilde bieden. Na afloop van een regenachtige training stond hij eens een uur lang in zijn eentje vrije trappen te nemen op het oefenveld naast het stadion. Geen keeper op doel. Alleen een poppenmuur als tegenstander. Vijf ballen trappen. Vijf ballen ophalen. Iedere keer weer. Soms duurde het een eeuwigheid voor er één in het doel vloog. Maar Achil gaf niet op.

Met Shota liep het begin 1999 ook niet lekker. ‘Dat is altijd zo bij ons’, verzuchtte Archil. Heeft de één pijn is zijn linkerteen, heeft de ander dat ook. Ze belden elkaar wel twintig keer op een dag om steeds de bevestiging van hun eigen gevoel te krijgen.

Halverwege mei kwamen nacompetitie en degradatie steeds dichterbij. Op een mooie zaterdagavond knalde Archil er tegen directe concurrent Sparta drie in. De een nog mooier dan de ander. NAC won met 5-0, maar de ogen van Archil bleven droef staan. Alfred Schreuder had hem moeten helpen de armen de lucht in te steken na een van de treffers. ‘We hadden de afgelopen maanden beter vijf keer met 1-0 kunnen winnen’, foeterde hij zachtjes. Zelfs voor zijn vrouw is het leven nu zwaar verzekerde de Georgiër. ‘Want ze moet met mij leven’. De gedachte aan een mogelijke degradatie maakte hem bepaald niet het zonnetje in huis..

Twee weken later stort zijn wereld helemaal in als uiteindelijk het Ajax van zijn broer Shota NAC het laatste zetje richting die eerste divisie geeft. Shota troost zijn ontroostbare broer en lijdt met hem mee. Zoals altijd.

Knieblessure

Het jaar erop keer keerde NAC dankzij 21 treffers van Arveladze snel weer terug in de eredivisie. Archil hield er een vette transfer naar FC Köln aan over. Een knieblessure maakte daar een einde aan zijn carrière. De schuld van dat verfoeide Duitse voetbal, waarin lopen belangrijker is dan het subtiel toveren met de bal.

De laatste jaren is Shota vaak ergens de hoofdtrainer en Archil zijn assistent. Zoals bij Pakhtakor Tasjkent, waar Shota eind vorig jaar zijn ontslag indiende.

Inmiddels zijn Shota en Archil in eigen land twee Bekende Georgiërs, die vanwege hun humor graag geziene gasten zijn in diverse televisieprogramma’s. Archil is zelfs zo geliefd dat in Tblisi het gerucht rond gaat hij gaat voor het burgemeesterschap van de stad. Archil spreekt dat met klem maar vooral met veel humor tegen. De droefheid is al lang weer uit zijn ogen verdwenen.