Zelfs Klopp en Ten Hag zijn gecharmeerd: kan Anderlecht kersvers international uit Breda nog lang houden?

Column Weten ze bij NAC wel dat het de club van ‘t Kielegat is?

‘Tegendraads’ en ‘bourgondisch’. Het zijn twee (van de vier) kernwaarden die NAC hoog in het vaandel draagt. Vandaag, op de dag van de Grote Optocht in het Kielegat, speelt de club een competitiewedstrijd in Utrecht. Nog nooit eerder kwam ons aller NAC, dat zich zo verbonden voelt met de stad (kernwaarde ‘zelfbewust’), in actie op carnavalsmaandag.