Zegeloze reeks duurt voort: NAC gaat kopje onder in Almere

NAC heeft in Almere de zegeloze reeks niet verbroken. Voor de vijfde keer op rij is de ploeg er niet in geslaagd een competitiewedstrijd te winnen. Nu was Almere City te sterk: 1-0. De malaise duurt voort.

Twee wijzigingen ten opzichte van het duel met Go Ahead Eagles. De mislukte experimenten konden weer de kast in: Robin Schouten en Andrija Filipovic zaten in Almere op de bank. Luka Ilic speelde weer vanaf het begin en Javier Noblejas was terug op de linksbackpositie. Een opvallende ruil in het elftal: aanvoerder Arno Verschueren speelde als rechtsback, Pele van Anholt, die vorige week nog linksback was, stond nu als controleur voor de verdediging.

In Almere moest NAC op zoek naar de smaak van een competitiezege. De voorgaande vier wedstrijden werd er namelijk niet gewonnen. En het leek goed te beginnen, want Verschueren haalde de achterlijn en gaf voor. Maar Ivan Ilic raakte de bal verkeerd, weg kans. Één schot op doel noteerde NAC voor rust: Verschueren probeerde het vanaf een meter of dertig en dwong Joshua Smits tot een redding. Maar dat was het dan ook .

Frustratie

In de 36ste minuut raakte Huseyin Dogan de bal kwijt en roste het leer uit frustratie tegen de reclameborden. Vier minuten later deed Luka Ilic hetzelfde. Het was veelzeggend. Niets, maar dan ook werkelijk niets lukte voor NAC. Over de middenlijn kwam de ploeg van Ruud Brood nauwelijks.

Almere City was de betere ploeg. Bart Meijers (ex-NAC) kende achterin een probleemloze avond en zag zijn ploeggenoten voorin voor dreiging zorgen. Torino Hunte zorgde op de flank van Verschueren voor veel problemen, Youri Loen schoot voorlangs en Shayon Harrison in de handen van Nick Olij.

Wissels

In de tweede helft kwam NAC beter voor de dag. Maar uit wat de beste aanval van de wedstrijd was – een kopbal werd van de lijn gehaald – viel meteen de tegentreffer. Youri Loen was het eindstation van een succesvolle counter, hij schoot hard en laag raak: 1-0. Van Hooijdonk maakte dat al niet meer mee. Hij werd na een uur gewisseld voor Filipovic. Tien minuten later werd ook Finn Stokkers nog ingebracht.

Het werd er niet beter op. De beste kans was daarna weer voor Loen, maar met een fraaie redding voorkwam Olij de 2-0. In het slot kon het beide kanten opvallen: Colin Rösler kopte op de lat, Filipovic schoot op de keeper en Olij bracht dan weer redding op een doelrijpe kans van Almere. Gescoord werd er niet meer, daardoor verloor NAC terrein op koplopers Cambuur en De Graafschap, terwijl Excelsior op gelijke hoogte kwam met NAC, na de zege op FC Eindhoven.