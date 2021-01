‘Ze pakken ons de Keuken Kampioen-wedstrijden niet af. Zijn die Amerikanen nou helemaal besodemieterd!’

Maar, eerlijk is eerlijk, de boodschap is aangekomen. Fox Sports heet vanaf vorige week ESPN. Dit Entertainment and Sports Programming Network is trouwens voor 80 procent in handen van mediaconglomeraat The Walt Disney Company. Goed voor een jaaromzet van omgerekend 65 miljard dollar. Directeur Bob ‘Dagobert Duck’ Iger moet rond zien te komen van zo’n kleine 66 miljoen dollar per jaar. Vrijwel het eerste waar de Amerikaanse eigenaren een dikke streep door zetten, was door de rechtstreekse uitzendingen van een hoop wedstrijden in de derde periode van de Keuken Kampioen divisie. Te duur. Whàt?