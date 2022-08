Zalvende woorden na misstap NAC: ‘Dit soort foutjes moeten ze maken om een volwassen verdediger te worden’

,,We hebben deze wedstrijd al in de eerste helft verloren”, meent de trainer na de 3-1-zeperd tegen MVV. ,,Voor rust hebben we genoeg kansen gehad om het om te draaien. Opgelegde kansen met kopballen van close range. In de tweede helft is dat minder goed gelukt. Ondanks het feit dat we aanvallend wisselden, konden we niet echt een vuist maken. Sterker nog: we hebben door matig optreden meer kansen weggegeven dan ons lief was”, vat Molenaar de eerste uitwedstrijd van het seizoen samen.