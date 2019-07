Zaakwaarnemer Engelaar: Manchester United volgde NAC-tiener Hardley vanaf september al

,,Vanaf september, oktober zijn ze hem intensief gaan volgen. In totaal zeven scouts hebben Björn aan het werk gezien, ook de hoofdscout van Manchester United”, zegt Engelaar. De 39-jarige oud-speler (14 interlands) maakte in Breda zijn profdebuut en kwam namens NAC in de periode 2000-2004 tot honderd wedstrijden, daarin scoorde hij 22 keer. De middenvelder was een steunpilaar van het elftal dat onder Henk ten Cate in het seizoen 2002/2003 vierde werd in de eredivisie.

Dat een 16-jarige jeugdspeler in een keer van NAC naar Manchester United overstapt en de Nederlandse top overslaat, is opvallend. Hardley wordt in Manchester in een gastgezin opgenomen. Zaakwaarnemer Engelaar: ,,Het is een goed doordachte stap, hij is lang gevolgd door Manchester United dat echt een plan met hem heeft. Zo’n stap is altijd immens, hij had net zo makkelijk naar een Nederlandse club kunnen gaan. Er was genoeg interesse. Bij United is er heel veel vertrouwen in hem, zijn komst is breed bedragen. Vanaf september is hij wekelijks aan het werk gezien. Als het goed gaat, kan hij op termijn ook met de onder 23 gaan trainen.”