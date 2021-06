Wout Neelen op proef bij FC Den Bosch

video Interim-trai­ner De Graaf neemt de honneurs waar bij NAC: ‘Eerst contact gehad met Steijn voordat ik ‘ja’ zei’

25 juni NAC is vrijdagmiddag begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 onder leiding van interim-trainer Edwin de Graaf. Hij neemt na het vertrek van Maurice Steijn tijdelijk de taken over. ,,Ik heb de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar dit is niet de manier waarop je die kans het liefst krijgt.”