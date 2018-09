Woedende Van der Gaag ziet ploeg ondergrens bereiken: ‘Vandaag word ik in de steek gelaten’

Met slechts drie punten uit zes duels, dankzij vijf nederlagen, is Mitchell van der Gaag de slechtst gestarte hoofdtrainer in de geschiedenis van NAC. Na afloop van de zeperd bij VVV-Venlo (3-0) reageerde de oefenmeester furieus. ,,We hebben geen trots gehad.”

Vrijwel zijn hele elftal tikte de ondergrens aan, aldus de gefrustreerde Van der Gaag. ,,Misschien dat drie jongens hun niveau haalden. Ik heb alles gemist. Je weet tegen welke ploeg je speelt, dan kan het niet zo zijn dat je angstig gaat spelen. Het mannelijke verdedigen, wat nodig is tegen deze fysieke ploeg heb ik niet teruggezien. Bij de tegendoelpunten zien we er heel slecht uit.”

Resultaat

Voor de camera’s van FOX Sports nam de van Excelsior overgekomen trainer geen blad voor de mond. ,,Het gaat om de passie die je uit moet stralen. Je weet waar het om gaat vandaag. Het enige wat telt is resultaat, op basis van inzet en strijd. We hebben geen trots gehad. Je moet trots in je flikker hebben om te voorkomen dat je achter komt.”

Van der Gaag voelt zich door zijn spelers in de steek gelaten. ,,Je laat je vrijwillig naar de slachtbank leiden. Daarvoor werken we te hard. Ik neem altijd de verantwoordelijkheid en ben loyaal naar mijn spelers, maar ik heb ook mijn trots. Vandaag word ik in de steek gelaten. Niet alleen ik, maar de gehele club. Dat is een harde constatering. Het was heel slecht.”