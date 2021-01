Winterstop heeft De Rooij goed gedaan: ‘Even echt rust gepakt, dat had ik nodig’

videoEen meer dan prima wedstrijd beloonde Kaj de Rooij zondag tegen Excelsior met zijn eerste treffer in dienst van NAC. De 20-jarige aanvaller merkt dat hij meer en meer in vorm komt. Zelfkritisch kijkt hij naar zijn eerste wedstrijden in het geelzwart.

,,Mijn eerste wedstrijden waren gewoon slecht. Dat is niet mijn niveau, dat heeft iedereen gezien”, geeft hij eerlijk aan. ,,Nu moet ik gewoon door, vandaag was een prima begin, hopelijk kan ik steeds beter gaan voetballen.” Over zijn mindere wedstrijden: ,,Ik wil niet te veel excuses erbij halen, het was gewoon matig en dat ligt aan mijzelf. Natuurlijk is het even wennen, alles is nieuw voor mij, ik heb dit ook allemaal nog niet echt meegemaakt. Maar het moet gewoon beter.”

De knieblessure heeft hem ook parten gespeeld. ,,Ik was nog niet helemaal fit voor mijn gevoel, had er natuurlijk een tijdje uit gelegen. Ik kwam ook snel terug, gelijk in de basis. Ik heb er even mee lopen kloten, met elke keer weer een beetje reactie (van de knie, red.). De winterstop heeft me goed gedaan. Ik heb echt even rust genomen. Dat had ik nodig, ook in mijn hoofd.”

Tegen Excelsior (0-3) was hij dreigend met zijn acties en tekende hij vlak voor rust voor de belangrijke 0-2. Zijn eerste treffer voor NAC. ,,Dat is fijn, maar meer ook niet. Fijn ook dat hij op een goed moment viel want de 0-2 gaf wat rust. Hopelijk kunnen er meer volgen.”

Kaj de Rooij, maker van de 0-2.