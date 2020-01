Winnende Weijs over afgekeurde goal Jong AZ: ‘Mazzel mee gehad, maar wij hebben niks onsportiefs gedaan’

Scheids­rech­ter Bax helpt NAC en trekt boetekleed aan: ‘Kan niks anders doen dan mijn fout toegeven’

0:48 Achteraf had het 0-1 voor Jong AZ moeten zijn, beaamt Christiaan Bax. De scheidsrechter die NAC (3-1-overwinning op Jong AZ) vrijdagavond onbedoeld een handje hielp. ,,Ik kan niks anders doen dan mijn fout toegeven. Ik had graag het doelpunt toegekend, maar ik had al gefloten voor de bal in het doel lag, dus die mogelijkheid was er niet.