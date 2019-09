Winnende trainer Brood ziet NAC met karakter: ‘Ze blijven maar doorgaan’

VIDEONAC pakte vrijdagavond de koppositie in de eerste divisie door in de slotminuut te winnen bij TOP Oss: 0-1. Het is de derde zege op rij die tot stand komt in de ultieme eindfase van de wedstrijd. Trainer Ruud Brood is blij met het karakter dat zijn elftal tentoonspreidde. ,,Dat zit in het team.”

Ook Brood zag in het Frans Heesen Stadion de tijd steeds sneller wegtikken en genoot zo des te meer van de late goal van Andrija Filipovic. ,,Dit is heel lekker. Je hoopt dat hij goed valt, maar dat het dan ook lukt is heel erg lekker. We hebben de groep aangegeven dat we veel power in het laatste kwartier hebben, maar dan moet je zuiver zijn. Het kon alle kanten op in de eindfase.”

De oefenmeester schroomde niet zijn wissels snel te gebruiken. Goudhaantje Filipovic verving al na dertig minuten linksback Jethro Mashart. Een keuze gemaakt op tactische gronden. ,,We konden goed opbouwen via de zijkanten, maar hadden moeite met de rechtsback van TOP die veelvuldig doorkwam. Daardoor brachten we Filipovic. Om aanvallend sterker te worden. We wilden overwicht creëren en druk op de bal krijgen.”

Door het inbrengen van de Kroaat kreeg NAC meer grip op de wedstrijd, waarna de tweede wissel ook snel volgde. Robin Schouten verving Pele van Anholt in de rust. Eveneens een offensieve keuze. ,,Robin heeft een fantastische voorzet en kwam er veel overheen de tweede helft. Daardoor werden we gevaarlijk.”

Karakterploeg

Dat de goal in extremis nog viel, kan na drie vergelijkbare scenario's op rij niet meer als toeval omschreven worden. Brood ziet dat zijn ploeg karakter toont. ,,Ze blijven net zo lang doorgaan tot het wel goed valt. Dat zit in dit team. In heel de selectie eigenlijk. Iedereen wil gewoon heel erg graag.”

Volgende week kan NAC op eigen veld tegen NEC de periodetitel pakken. Na puntverlies van De Graafschap is de Parel van het Zuiden koploper van de eerste divisie. ,,Het is een bevestiging dat je goed bezig bent. Maar ook NEC is weer een goed team. Als je een prijs pakt is dat mooi, maar we hebben hogere doelen. En daarvoor zijn goed op weg.”