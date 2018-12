Winnende NAC-aanvoerder Menno Koch: ‘De fans geven ons die extra boost’

Koch was vooral blij met de onvoorwaardelijke steun van de supporters op de tribune. ,,Die fans geven ons die extra boost. Vandaag weer.” Met tien spelers kwam Heerenveen nog op een 1-2 voorsprong, maar in de tweede helft slaagde NAC er in om naar 4-2 uit te lopen. Daarmee pakt de ploeg uit de laatste drie wedstrijden zeven punten. Koch: ,,We hebben de punten heel hard nodig. Voor ons is het lekker om de VAR mee te krijgen. Spelen tegen negen man, daar kun je niet op trainen of op voorbereiden. Het gebeurt. Daar moet je je dan op aanpassen en het baltempo opvoeren.”

Na het eerste doelpunt van Rosheuvel, de 3-2, zag Koch dat de zege binnen was. ,,Na de 3-2 zag je dat het een soort van gespeeld was. Het ging vandaag om drie punten. Maar het is nu niet zo dat het tij gekeerd is. Zo snel gaat dat niet. We hadden een matige beginfase van het seizoen. We moeten niet van de daken schreeuwen dat alles perfect is. Nu is een goede periode en zo gaan we lekker de vakantie in.”