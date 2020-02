Willem Weijs maakt seizoen af als trainer van Jong NAC

NAC haalt met Hyballa een veelzijdig man in huis: schrijver, opleider en hoofdtrai­ner

17:06 Een kleurrijk figuur, iemand ook die bezeten is van het spelletje en jarenlang ervaring heeft in diverse functies in de voetbalwereld. Met Peter Hyballa krijgt NAC een uithangbord die de club op en naast het veld prima weet te verkopen.