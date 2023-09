Willem II - NAC dinsdag zonder publiek uitgespeeld: ‘Maatregelen unaniem gesteund, met als resultaat dat ze dit seizoen zijn gecontinueerd’

Twee dagen nadat de derby in de 51ste minuut definitief werd gestaakt, wordt het restant uitgespeeld. Dinsdagochtend half elf moet NAC in een leeg Koning Willem II Stadion een kleine veertig minuten zien door te komen om de derbyzege veilig te stellen.

Ten tijde van de staking leidde NAC met 0-3. Dankzij treffers van Patriot Sejdiu, Sigurd Haugen (alle in de eerste helft) en Jan Van den Bergh net nadat de tweede helft was aangevangen. Na de 0-2 van Haugen riep scheidsrechter Edwin van de Graaf de spelers naar binnen, omdat een plastic beker op het veld was gegooid uit één van de Willem II vakken. De 0-3 was het sein voor de Tilburgse fans vuurwerk te gooien waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

Blessuretijd

In april van dit jaar sleepte NAC in tweede instantie nog een gelijkspel uit de confrontatie met Willem II. Nadat de burenruzie op 14 april kort na de invoering van de verscherpte KNVB-regels was gestaakt -evenals zondag in Tilburg vanwege eerst een plastic beker bier en later vuurwerk- werden de resterende negentien minuten op 25 april uitgespeeld. In een leeg Rat Verlegh Stadion stelde Ezechiel Banzuzi met een rake kopbal in blessuretijd destijds alsnog een punt veilig voor NAC.

Omdat Peter Hyballa nog geen wissels had doorgevoerd, treedt NAC in dezelfde samenstelling aan als de basisformatie van afgelopen zondag. Willem II had in de pauze Jeredy Hilterman ingebracht voor Michael de Leeuw; een aanvaller voor een aanvaller. Dinsdag deel twee van de clash, publiek is dan niet welkom.

Congres

Zondagavond kwam de clubleiding van Willem II met een statement, waarin onder meer werd aangekondigd dat een eventuele boete op de daders zal worden verhaald.

Het tijdstip voor het uitspelen van de wedstrijd is in overleg gegaan met Bonheur Horeca Groep, dat dinsdagmiddag een groot congres in het Koning Willem II Stadion organiseert. ,,Daar is rekening mee gehouden, het congres is in de middag en gaat gewoond door”, zegt Tim Wijdemans namens Bonheur.

KNVB

De KNVB laat maandag weten de verscherpte richtlijnen te continueren: ,,Na verschillende incidenten waarbij spelers en scheidsrechters zijn bekogeld of geslagen, zijn er op 6 april 2023 extra maatregelen genomen gericht op de veiligheid op het veld. Na de competitie heeft het competitiebestuur betaald voetbal de maatregelen geëvalueerd met de VVCS, CBV, BSBV, het Supporterscollectief Nederland en de werkgroep wedstrijdorganisatie. De maatregelen werden unaniem gesteund, met als resultaat dat ze dit seizoen zijn gecontinueerd.”

Volledig scherm Scheidsrechter Edwin de Graaf legt NAC-aanvoerder Cuco Martina uit waarom het duel definitief gestaakt wordt. © Pro Shots / Toin Damen