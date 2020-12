Wil NAC domineren, moet het vooruit leren denken en de vleugels met lopers bemannen

Spelverde­ler NAC blijkt notoire kaartenpak­ker

2 december De speler die algemeen wordt gezien als de beste voetballer die NAC in de gelederen heeft, is hard op weg kampioen kaartenpakker te worden in de eerste divisie. De gele kaart vrijdag in Oss was alweer de vijfde prent van Thom Haye dit seizoen.