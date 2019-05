Wijsheid komt met de jaren bij prijzenpakker Alex Schalk

reportageIn twee verschillende landen (Schotland en Zwitserland) heeft Alex Schalk een prijs gewonnen. De aanvaller van 17-voudig Zwitsers kampioen Servette FC die in augustus 27 jaar wordt, mijmert over Schotland en dagdroomt over NAC. ,,Ik voel mij een bevoorrecht mens.”