'Wij zijn dit seizoen nooit een echt team geweest'

Met een bevende stem vechtend tegen de tranen zegt Mounir El Allouchi dat NAC terecht degradeert. ,,We zijn dit seizoen nooit een team geweest, vorig jaar waren we wel een hechte groep." De middenvelder wrijft met zijn grasprieten besmeurde handen in zijn vochtige ogen. ,,We zijn terug bij af. Dit doet wel iets met me."

Bungelen

De 2-1-nederlaag bij sc Heerenveen is de bezegeling van het onvermijdelijke. De uitvaartdienst in Friesland leest als de kroniek van een aangekondigde dood. ,,Het is shit dat wij erop deze manier uit gaan. Pijnlijk... Als je ziet wat er allemaal gebeurd is dit seizoen, niet normaal. Het was veel, te veel. Zowel op als naast het veld. Alles, alles...

,,Vanaf dag één bungelen we onderaan, we hebben voornamelijk laatste gestaan. Het is duidelijk dat de kwaliteit minder was dan vorig jaar. Nu waren we niet goed genoeg, klaar. Daar moeten we reëel in zijn. We waren geen team. Op details ga ik niet in, we zijn gedegradeerd. "

Trainer Ruud Brood zegt in een ander interview ongeveer hetzelfde: ,,Een aantal spelers die hier al langer zitten, zijn meer betrokken bij de club. Ik merk dat sommige anderen moeite hadden om te blijven vechten, daar zullen we het ook over hebben. Ik verwacht van een speler dat hij er alles aan doet, maar de gelatenheid die ik aantrof toen ik hier kwam, is bij een aantal niet verdwenen. Dat vind ik jammer, omdat een club als NAC het moet hebben van een bepaalde passie en strijd. In slechte tijden willen nog wel eens weglopen en dat hebben te veel mensen gedaan.”

El Allouchi heeft het zwaar, het zijn de oprechte emoties van een speler die de degradatie in 2015 als jonkie beleefde en in 2017 met zijn voetbalmaatje Manu García promoveerde. ,,Ik kom hier vandaan. Ik heb alles meegemaakt." Aangeslagen is nog zachtjes uitgedrukt voor een persoon die onophoudelijk zijn snotterende neus ophaalt.

Opvanghuis