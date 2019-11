‘Wij hebben echt goed gespeeld, dat meen ik serieus’

Mijn verhaal?, herhaalt Nick Olij de vraag. Hij zucht en haalt diep adem. ,,Heb je even of niet?” Als hem gevraagd wordt waar we naar gekeken hebben, zegt de NAC-doelman fel: ,,Sorry dat ik het zeg, maar ik vond het echt goed gaan. Misschien was het voor jullie niet om aan te gluren, maar we stonden wel goed.”

Daarmee bedoelt Olij dat de uitgestippelde tactiek naar behoren werd uitgevoerd door NAC dat met 1-2 verloor van Jong Ajax. ,,We geven een, hooguit twee kansen weg en dan krijgen we in de 45ste minuut zo’n klote goal tegen omdat er geen druk op de bal is.”

Feit is dat NAC zes wedstrijden niet gewonnen heeft en daarin exact twee punten heeft vergaard. ,,Vriend, ik weet het ook niet. Elke dag probeer ik individueel en als team beter te worden. We hebben vorige week een goede week gehad, goed met elkaar gesproken, hard getraind en een goede wedstrijd gehad tegen AA Gent. Luka Ilic krijgt op 1-0 de kans op 2-0, als je die maakt krijg je een heel andere wedstrijd en staan we hier heel anders.”

Top twee

Olij blijft bij zijn standpunt over de gekozen tactiek: ,,Jullie willen aanvallend voetbal zien, gas geven. Supporters willen druk vooruit zetten… Maar we spelen tegen Jong Ajax. Ik weet niet of je kijkt: er staat een Gravenberch, een toptalent. Dan heb je verder Lang, Ekkelenkamp. Dat zijn geweldige voetballers. Ik vind dat wij echt goed hebben gespeeld, dat meen ik serieus. Omdat we onze taken hebben uitgevoerd, 4-4-2 dat was de afspraak. Ik begrijp dat jullie een mooie wedstrijd willen zien zoals tegen Helmond Sport. Dat wil ik zelf ook. Maar Jong Ajax is een van de best voetballende teams waar ik tegen gespeeld heb.”