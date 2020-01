Wie wordt de nieuwe trainer van NAC?

PollWelke trainer moet NAC aanstellen om de promotiewens in het voorjaar van 2020 te kunnen realiseren? Erwin Koeman, Maurice Steijn, Robert Maaskant, Alfons Groenendijk, Jurgen Streppel, Kees van Wonderen of iemand anders?

In het lijstje namen van beschikbare opvolgers voor de aan de kant geschoven Ruud Brood zijn alleen trainers opgenomen die op dit moment hun handen vrij hebben. Stijn Vreven (Lokeren) en Alex Pastoor (Altach) hebben bijvoorbeeld een club, terwijl iemand als Jaap Stam (o.a. PEC Zwolle en Feyenoord) om financiële redenen niet haalbaar is. Jean-Paul van Gastel, tot voor kort jarenlang assistent bij Feyenoord, gaat naar verluidt op korte termijn in China aan de slag als assistent van Giovanni van Bronckhorst. Mario Been (55) is al sinds juli 2017 zonder club.

Erwin Koeman (58) kreeg medio december te horen dat hij niet langer bondscoach is van Oman. In Nederland was hij hoofdtrainer van RKC, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven, in het buitenland diende hij als assistent bij Southampton, Everton en Fenerbahce en was hij bondscoach van Hongarije en dus Oman.

Groenendijk

Een andere optie is Jurgen Streppel (50) die exact drie wedstrijden trainer was van Al-Jazira (Verenigde Arabische Emiraten) voordat hij zijn congé kreeg. Iets langer duurde het Arabische avontuur van Maurice Steijn (46). Hij kon na vijf duels zijn koffers pakken bij Al Wahda (Verenigde Arabische Emiraten) en wordt sinds het vertrek van Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag hevig gelinkt aan een tweede dienstverband in de Hofstad. Op zijn beurt trok Groenendijk (55) begin december zijn conclusies in Den Haag na een serie van zeven nederlagen in tien wedstrijden en hield de eer aan zichzelf.

Ondanks dat hij sinds zijn ontslag bij VVV begin november zonder club zit, lijkt Robert Maaskant (50) geen kandidaat bij NAC. Twee keer eerder (2008-2010 en 2015) diende hij met wisselend succes de Bredase club, een derde termijn is weinig realistisch.

Tenslotte is Kees van Wonderen (50) op de markt. De oud-speler van NAC (1994-1996) maakte in november bekend te stoppen als assistent-bondscoach van Ronald Koeman. Met Van Wonderen aan het roer werd Oranje onder 17 in 2018 Europees kampioen, daarvoor leidde hij twee jaar Oranje onder 18. Van Wonderen weet hoe het is om jonge spelers naar een hoger niveau te tillen. Tussen 2008 en 2013 was hij assistent-trainer van FC Twente.

Enquete Poll Wie moet de nieuwe trainer van NAC worden? Erwin Koeman

Robert Maaskant

Alfons Groenendijk

Maurice Steijn

Kees van Wonderen

Jurgen Streppel

Iemand anders Wie moet de nieuwe trainer van NAC worden? Erwin Koeman (18%)

Robert Maaskant (3%)

Alfons Groenendijk (4%)

Maurice Steijn (24%)

Kees van Wonderen (31%)

Jurgen Streppel (6%)

Iemand anders (14%)