Wie treedt bij NAC in de voetsporen van Gaasbeek, Idabdelhay, Amoah en Gudelj?

De laatste keer dat de Bredase club de competitie met een uitzege startte, was in 2009 toen het ADO Den Haag met 1-2 versloeg. De laatste zes seizoenen dat NAC in de eredivisie actief was, opende het vier keer met een gelijkspel en tweemaal met een verliespartij.

Twaalf jaar geleden begon NAC de competitie eveneens met een uitwedstrijd bij AZ. De Alkmaarders denderden destijds met 8-1 over de Bredanaars heen. In de halve finale van de KNVB-beker zette AZ met een 6-0-zege NAC ook nog eens de voet dwars voor een finaleplek in De Kuip. Uiteindelijk zou NAC het seizoen 2006/2007 op een keurige elfde plaats afsluiten.

Vijf zeges

De totale eredivisiebalans van NAC in Alkmaar is die van vijf zeges, negen remises en negentien nederlagen. Op 2 maart 1997 volstond een doelpunt van Jan Gaasbeek voor de drie punten, 22 januari 2008 was daar ineens Fouad Idabdelhay die met twee treffers in de laatste vijf minuten NAC aan een onverwachte 1-2-zege hielp en zeven maanden later was Matthew Amoah op 31 augustus de grote man met twee goals (1-2). De laatste overwinning op Alkmaarse bodem dateert van 24 februari 2013, destijds was een rake knal na zes minuten van Nemanja Gudelj genoeg om met een waardevol resultaat huiswaarts te keren. De eerste van vijf zeges werd behaald op 31 maart 1975 toen NAC met 2-4 te sterk was.