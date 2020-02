Wie kan NAC wat maken in de beker?

VIDEO NAC-bekerheld Schouten: ‘Halve finale, kom maar op’

12 februari Robin Schouten had een drukke avond na de bekerstunt van NAC. De man van de wedstrijd moest interview na interview geven na zijn knappe prestatie tegen AZ (1-3), maar het besef van de prestatie was er nog niet helemaal. ,,Het is een beetje gek wat er is gebeurd.”