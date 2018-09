Wie helpt NAC er weer bovenop?

Kali: 'We moeten meer terug naar de basis met NAC'

17 september Anouar Kali weet de nederlaag van NAC tegen Fortuna Sittard (2-3) vooral aan het mindere laatste kwartier van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Toen hadden we door moeten drukken. We kregen een paar kansen op de 2-0. Maak je die, dan knakt er iets bij hen."