Welke NAC-speler was de uitblinker van de eerste periode?

Over de eerste negen duels bleek de Parel van het Zuiden de meest constante ploeg van de eerste periode. Het was volgens diverse betrokkenen vooral een prestatie van het collectief. De sfeer in de selectie werd geloofd en de saamhorigheid geprezen. Desondanks stonden enkele individuen positief in de schijnwerpers.

Keeper Nick Olij hield liefst vijf keer zijn doel schoon. Verdediger Roger Riera bleek een constante no nonsense-verdediger. Mede dankzij de Spanjaard bleef de Bredase defensie meermaals op de been. Ivan Ilic zette NAC op voorsprong in de toppers tegen Cambuur en Excelsior, terwijl de Serviër ondanks zijn 18-jarige leeftijd lijn bracht in het middenveld.

De eerste periode was tevens die van de doorbraak van Van Hooijdonk. De talentvolle spits bleek ook in het volwassen geweld van het betaalde voetbal een scherpschutter. Vier treffers maakte Van Hooijdonk in de laatste vier wedstrijden. Stuk voor stuk bleken het cruciale goals.