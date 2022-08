Wel of geen geduld? ‘Enige wat je in het voetbal niet hebt is tijd, maar die tijd heeft NAC wel nodig’

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering schuift Johan Gabriëls aan en wordt de nederlaag in Maastricht besproken.

Vanwege een overvolle agenda lukte het Joost niet om aan te schuiven bij deze aflevering. Maar in Maastricht, bij MVV-NAC, kwamen Yadran en Dennis een geschikte vervanger tegen. Johan Gabriëls was aandachtig toeschouwer op de tribune. Terug in het stadion waar hij namens Baronie ooit furore maakte en toenmalig eredivisionist MVV uit de beker knikkerde.

Met Johan en vriend van de show John Karelse gaat het vooral over één vraag die veel mensen bezighoudt: geduld of geen geduld? Onder meer trainer Robert Molenaar wijst voor de opzichtige fouten die NAC tegen MVV maakte naar de jeugdigheid van de defensie. Daarentegen wil Boris van Schuppen niks van excuses weten. Hoe staan de heren in die discussie?

En wat is het verwachtingspatroon dan? ,,Waar we naar kijken? Een ploeg in opbouw”, is Gabriëls duidelijk. Ook wordt de vakantiecolumn van Johan in Toscane besproken. Een verkoper in Florence die NAC kent, geloof je het zelf?

