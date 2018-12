Wel of geen Breda, een wereld van verschil voor NAC

Een sliding bij de cornervlag volstaat om het vuur in het Rat Verlegh Stadion te doen ontbranden. Ergens is het daarom logisch dat NAC in Breda tot veel meer in staat is dan bij een bezoek aan pakweg Excelsior, VVV-Venlo, PEC Zwolle, Heracles Almelo of FC Emmen. Gekeken naar alleen de thuiswedstrijden zou NAC, met tien uit elf, de negende plaats op de ranglijst innemen. Buitenshuis hield het aan zeven uitstapjes welgeteld een punt over.

De atmosfeer van het ‘Avondje NAC’ is zonder de eigen aanhang niet na te bootsen. Met een gemiddelde van 18.638 toeschouwers is NAC vierde in de ranglijst van drukst bezochte club van Nederland. De adrenaline giert door het lichaam. In Breda speelt het standaard met een man meer, buiten de stadspoorten valt dat voordeel weg.

Datzelfde geldt voor hekkensluiter De Graafschap dat evenals NAC elf punten heeft. Op de Vijverberg, gemiddeld 12.123 toeschouwers, wonnen de superboeren drie keer. Goed voor een elfde plaats op de alternatieve stand gemeten naar alleen de thuiswedstrijden. Ver weg van Doetinchem speelde het tweemaal gelijk. NAC en De Graafschap zijn de enige twee ploegen die zonder zege zijn op vreemde bodem.

Uitreeks NAC 2018-2019

AZ – NAC 5-0

Feyenoord – NAC 4-2

VVV – NAC 3-0

RKC – NAC 2-0*

FC Utrecht – NAC 2-1

ADO Den Haag – NAC 1-1

FC Emmen – NAC 2-0

FC Groningen – NAC 5-2 * KNVB beker

Doelcijfers veelzeggend

Acht officiële wedstrijden (inclusief beker, zie kader) speelde NAC dit seizoen buiten Breda. Zeven werden er verloren, een keer pakte het een punt. De doelcijfers zijn veelzeggend: 6 voor en 24 tegen. In Alkmaar werd het overklast door AZ, tegen VVV, RKC en FC Emmen werd het afgetroefd op inzet en strijd. Bij FC Utrecht werd NAC genekt door de videoscheidsrechter. In de Kuip hield het lange tijd gelijke tred met Feyenoord, zo ook in Groningen waar de spelers het lieten lopen in het laatste half uur met een flink pak rammel als gevolg. Sinds de terugkeer in de eredivisie won NAC in anderhalf jaar twee keer een uitwedstrijd. In september 2017 in De Kuip (Feyenoord, 0-2) en in maart van dit jaar in Den Haag (ADO, 0-2).