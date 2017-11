Weggestuurde Stijn Vreven ziet aanknopingspunten

Minder tevreden was de Belgische trainer over de eerste helft waarin NAC bij vlagen werd overlopen door een beter Heracles. ,,We hebben 45 minuten nodig gehad om het debacle van vorige week weg te spelen. De wedstrijd tegen Ajax (0-8-nederlaag) zat de eerste helft nog in de hoofden en benen van de spelers. Het was heel angstig, na de rust hebben we met ballen gespeeld en durfden we te voetballen.”

Strafschop

Bij de traditionele persconferentie repte hij met geen woord over de twee tegendoelpunten waaronder eentje uit een hoekschop, wat inmiddels een slechte traditie is geworden bij NAC. Ook zei hij niets over de strafschop die NAC in de blessuretijd onthouden werd of scheidsrechter Pol van Boekel die hem in de naar de tribune stuurde. Vreven haalde bij de vierde man verhaal om de niet gegeven penalty en stapte daarbij over de lijn van zijn coachvak. Of hij volgende week zondag tegen Excelsior in de dug-out mag plaatsnemen, zal maandag of dinsdag duidelijk worden.