Weggespeeld: koploper Heracles stuurt NAC met pijnlijke cijfers huiswaarts

In de week dat de terugkeer van Pierre van Hooijdonk (als commissaris technische zaken), de schorsing van Jarchinio Antonia (vanwege een kritisch interview) en de aanstelling van het stichtingsbestuur het belangrijkste nieuws vormden, moest NAC op bezoek bij de koploper. Heracles Almelo, geleid door oud-NAC-spits John Lammers, ligt op koers voor een snelle terugkeer in de eredivisie.

De titelfavoriet is één van de zware kluiven die NAC nog krijgt voor de winterstop. Volgende week komt PEC op bezoek, daarna is de derby tegen Willem II. En dat terwijl de Bredanaars het helemaal kwijt zijn. Een schamele zege in de laatste zes wedstrijden. De elfde plek op de ranglijst.

Dus probeerde trainer Robert Molenaar weer wat nieuws. Ody Velanas (rechtsbuiten) en Kaj de Rooij (linksbuiten) keerden terug in de basiself. Ook Ezechiel Bazuzi mocht starten. Javier Vet was weer bankzitter, net als Thomas Marijnissen.

Goede start

NAC kende een goede start. Want net toen de supporters in het uitvak binnenkwamen - zij hadden in de file gestaan - kwam NAC op 0-1. Een fraaie aanval. Opgezet door Jort van der Sande en de op links uitgebroken Stef de Wijs bediende de vrijstaande Velanas. Knappe voorsprong. Maar ook snel weer weggegeven. Dat er vanavond niks te halen viel, was snel duidelijk.

Heracles had na zestien minuten spelen een antwoord. Thomas Bruns kopte tegendraads binnen: 1-1. Met die stand haalde NAC de rust niet. Heracles, met toppers als Marko Vejinovic, Emil Hansson en Samuel Armenteros in de basis, drukte door en was veel sterker. Op het halfuur stond het 2-1 en enkele minuten voor rust werd het 3-1.

Niveauverschil

Vooral die derde tegentreffer was veelzeggend. De hele NAC-defensie werd vakkundig opengereten en Nikolai Laursen mocht afdrukken. Het was symboliserend voor de hele avond. Heracles is niet één of twee, maar zeker drie maten te groot voor de kwakkelende Bredanaars.

Een minuut of 20, 25 liet Heracles na rust NAC in de waan dat het even mee mocht doen. Even de batterij opladen om daarna genadeloos uit te halen. In een vloek en een zucht stond het 5-1. De verdediging stond erbij en keek ernaar. Het eindsignaal voelde (niet voor de eerste keer dit seizoen) als een bevrijding en de thuisreis van meer dan twee uur als een helse tocht.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Mac Nulty, Velthuis, De Wijs; Agougil, Plat, Banzuzi; Velanas (80. Vet), Van der Sande (84. Herrmann), De Rooij (80. Marijnissen).

