Weg promotiedroom: seizoen NAC eindigt in halve finale play-offs

Het seizoen is voorbij voor NAC: geen finaleplaats, geen promotie. Eredivisionist FC Emmen was net als in Breda te sterk voor de ploeg van Peter Hyballa en gaat naar de finale van de play-offs, 2-0.

Om de promotiedroom springlevend te houden was het doel duidelijk: winnen in Emmen was zaterdagavond noodzakelijk om de 1-2-thuisnederlaag weg te poetsen. Die ene treffer in blessuretijd van Aimé Omgba had voor veel geloof gezorgd in het Bredase kamp. Maar de vraag was of sterspeler Elías Már Ómarsson fit genoeg was voor die cruciale return.

Het antwoord was nee. Althans: de IJslandse spits was niet genoeg hersteld van zijn buikgriep om te starten in Emmen. Hij mocht in de rust invallen. Omgba had aan zijn doelpunt van woensdag een basisplaats overgehouden. Voorin stond Ody Velanas op de plaats van Ómarsson. Achterin keerden Roy Kortsmit (in de goal) en Anselmo Garcia Mac Nulty (centraal achterin) terug van een schorsing.

De eerste helft begon belabberd voor NAC, met meteen een grote kans voor Emmen. Het was een zenuwachtige eerste helft voor de bezoekers, maar wel met serieuze mogelijkheden. Jort van der Sande was de gevaarlijkste man aan Bredase zijde, twee keer kwam hij met een kopbal niet goed uit. Vlak voor rust viel die ene treffer, maar de 0-1 van Ezechiel Banzuzi werd afgekeurd omdat aangever Omgba buitenspel stond.

Dreun

Met Ómarsson in de ploeg (voor Omgba) ging NAC na rust verder met de jacht op de 0-1. In een te laag tempo. De goal viel aan de andere kant. Na 62 minuten gaf Fabio di Michele Sanchez zijn opponent Richairo Zivkovic net genoeg ruimte om verwoestend uit te halen. De knal ging via de paal binnen: 1-0.

Met wissels probeerde Peter Hyballa het nog om te gooien. Hij bracht Charles-Jesaja Herrmann, Casper Staring en Tom Boere. Twintig minuten voor tijd kwam daar ook Sabir Agougil bij.

Onmogelijke opgave

Maar het werd steeds duidelijker dat het een onmogelijke opgave was. De krachten vloeiden weg bij NAC, het was juist Emmen dat nog gevaarlijk werd; de paal stond aanvankelijk een tweede treffer in de weg. NAC had een wonder nodig en dat wonder kwam er niet, hoe hard de supporters in het uitvak ook bleven zingen. De verdiende 2-0 viel alsnog, in blessuretijd scoorde Jasin Assehnoun.

Zodoende gaat het boek dicht. Van plaats veertien in de winterstop toch nog de play-offs bereikt na een uitstekende tweede seizoenshelft onder Hyballa, maar het avontuur houdt op in de halve finale.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Martina, Mac Nulty, Di Michele Sanchez; Garbett (66. Staring), Vet (74. Agougil), Omgba (46. Ómarsson), Banzuzi (63. Herrmann); Van der Sande (66. Boere), Velanas.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.