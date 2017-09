'We zitten in een flow, maar ADO gaat net zo moeilijk worden als Feyenoord'

BREDA - NAC heeft na de 0-2 zege bij Feyenoord een lekkere trainingsweek achter de rug. ,,We zitten in een flow", merkt trainer Stijn Vreven. ,,Maar ADO gaat net zo moeilijk worden", waarschuwt hij er achteraan.

De Belgische coach is niet van het prijsgeven van een opstelling op de dag voor een wedstrijd. Dus ook dit keer houdt de Belg in het midden welke elf spelers in welke formatie vanavond (18.30 uur) aantreden tegen ADO Den Haag. Wel wil hij kwijt dat Paolo Fernandes fit is 'en terugkomt'. De Spaanse aanvaller miste de laatste drie duels vanwege een liesblessure. Zijn uiteindelijke vervanger Giovanni Korte greep zijn kans vervolgens met beide handen aan. ,,Het zou een keuze kunnen zijn om Fernandes weer op te stellen", is het enige dat Vreven wil zeggen over de terugkeer van de Spaanse balkunstenaar.

De vraag of er na de euforisch begroette 0-2 zege op Feyenoord reden is om de opstelling te wijzigen, is aan de NAC-trainer niet besteed. ,,Ik ben zeker geen coach die alleen maar denkt in termen van never change a winning team. Daar hebben we juist de concurrentie voor binnen onze selectie. Aan de andere kant zou het wel belachelijk zijn als ik het elftal op vijf plekken ga wisselen."

De opties waarmee Vreven verder nog kan gaan stoeien, is het terugbrengen van de weer fitte rechtsback Fabian Sporkslede voor James Horsfield en het wel of niet op de 'tien' zetten van Manu Garcia. Als hij dat doet, is er plek voor Fernandes én Korte op de vleugels.