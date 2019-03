‘We zijn weggevaagd en hebben niet laten zien waar NAC voor staat, dat doet pijn’

Hoe moet het verder bij NAC? “Goede vraag, ik zou het niet weten.” Acht punten, is dat overbrugbaar? “Je moet ja zeggen. Zolang er wedstrijden te spelen zijn en nog punten te verdelen zijn, moet je ja zeggen. Maar we hebben onszelf een hele slechte dienst bewezen vandaag. En je weet wat er in Heerenveen is gebeurd. Met twee momenten, een corner en een penalty geven wij het dan weg. Het is elke week raak.”

Het duurde even voordat de spelers en de trainer na afloop van de wedstrijd in de mixed-zone kwamen om hun verhaal te doen. “Het is maar goed dat we de tijd hebben gepakt om hierheen te komen. Het spreekt voor zich hoe we ons voelen. Soms is het goed een momentje voor jezelf te pakken. Het is een heel heel moeilijke situatie waarin we nu zitten.”