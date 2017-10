'We zijn hardleers en geven belachelijke goals weg'

De trainer van NAC wordt er bijkans tureluurs van, zegt hij na de 0-2-nederlaag tegen een prima spelend PEC Zwolle. Door het derde verlies op rij zakken de Bredanaars na negen wedstrijden onder de degradatiestreep. ,,Zowel voor- als achterin moeten we onszelf echt verbeteren, willen we dit seizoen niet in de problemen komen. De kansenverhouding met Zwolle is nagenoeg gelijk, maar het lukt maar niet om te scoren.” Meer dan vier uur en ruim drie wedstrijden is NAC zonder treffer.

Strafschop

Vreven was kritisch op zijn spelers. ,,We begonnen matig met te weinig druk naar voren. Na een kwartier hebben we ons goed herpakt, hadden we de wedstrijd onder controle en gaven weinig weg.” Ergerlijk vond hij de strafschop die de bezoekers kregen in de blessuretijd van de eerste helft. ,,Daarmee snijd je jezelf in de vingers. Onnodig. Het lijkt wel of zoiets alleen ons kan overkomen. De keeper die de bal te zacht inspeelt en vervolgens slap verdedigen van Menno. Als hij de aanvaller laat gaan en van hem afblijft, is er niks aan de hand. Dat heeft met slimmigheid te maken. Menno Koch is een van de meest ervaren spelers. Dat mag hem niet overkomen. Toch vond ik het ook een dubieuze strafschop, want als je daar voor fluit, kun je voor veel dingen fluiten.”