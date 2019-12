‘We waren veel aan het katten op elkaar’

De doelman kan niet bevatten wat hij gezien heeft na rust. NAC mocht zich met een 1-1 gelijkspel de handjes dichtknijpen. ,,Persoonlijk vind ik dat we door de ondergrens zakken. In het veld waren we veel aan het katten op elkaar. De een neemt het goed op, de ander zit meer in de emotie. Dat kan gebeuren”, zegt Olij, die in Velsen-Zuid meer had aan het houtwerk boven en naast hem, dan aan zijn schutterende teamgenoten.

,,Het was gewoon een middelmatige tweede helft. We komen de kleedkamer uit en geven meteen een vrije trap weg bij de zestien. Twee keer lat, een keer de paal; dat typeert de wedstrijd. Nu moeten we de komende twee duels (FC Den Bosch en FC Dordrecht) zes punten halen, zeker omdat we thuis spelen”, aldus Olij.

Rösler

Verdediger Colin Rösler zoekt naar een verklaring die nauwelijks te vinden wis. ,,Het was een goede eerste helft en een slechte tweede helft. We hebben twee, drie kansen gehad om het af te maken. Het doelpunt dat we tegen krijgen, mogen wij als verdedigers onszelf aanrekenen. Ik sta hier met een gefrustreerd gevoel, omdat het een wedstrijd is die we hadden moeten winnen. Aan de andere kant hebben we geluk en worden we twee keer gered door de lat. Het is een avond met twee gezichten. We kunnen niet denken dat het een makkelijke wedstrijd wordt, want dan gebeurt er wat ons is overkomen tegen Telstar.”