‘Wat NAC nu meemaakt, is vrij extreem’

Dat Covid-19 flink heeft huisgehouden en in alle lagen is doorgedrongen tot de diepste poriën van NAC, is algemeen bekend. Langzaamaan wordt ook duidelijk dat de koploper van de eerste divisie zeker drie vaste krachten mist, aangevuld met enkele twijfelgevallen die doorgaans op het wedstrijdformulier staan, in de week dat het in vier dagen Cambuur én Almere City treft.