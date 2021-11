Wat NAC laat zien is om te huilen zo slecht

Column ‘Deze mix zou een blauwdruk moeten zijn voor het NAC-van-straks’

Is het één van de drie wereldreddingen van Nick Olij? Of het doeltreffende afstandsschot als kroon op de fenomenale invalbeurt van de onmisbare Thom Haye? Misschien het debuut van de 16-jarige groeibriljant Ezechiel Banzuzi? Het krachtige spel van de ijzersterke Sabir Agougil? Of de messcherpe tackle van Danny Bakker in de 120e minuut waarmee hij de winnende treffer van VVV voorkomt? Wellicht de hondsbrutale ‘Panenka’ van kilometervreter Boris van Schuppen?

30 oktober