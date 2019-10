Wat is de periodetitel van NAC waard?

Mocht NAC de competitie als nummer 3 afsluiten, dan speelt het in de eerste ronde van de play-offs tegen de nummer 8 (of het laagst geklasseerde team mét periodetitel); ook de nummers 4 en 7 en 5 en 6 nemen het in een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar op. De drie clubs die deze ronde overleven, stromen door naar de halve finales van de play-offs, waaraan ook de nummer 16 van de eredivisie deelneemt.

In de play-offs valt er nog slechts één plek in de eredivisie te verdienen; alleen de winnaar van de finale mag uitkomen op het hoogste niveau in het seizoen 2020-21. Het ontwijken van de nummer 16 van de eredivisie door in de ‘andere helft’ van het schema van de play-offs te belanden, is er dus niet meer bij.