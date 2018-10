Wat is de mooiste goal die je ooit gemaakt hebt? 'Pijnlijk, geen een'

BREDA - Woensdagmiddag mochten zo’n vijftig leden van de Kidsclub hun meest brandende vragen stellen aan drie selectiespelers van NAC. Keeper Benjamin van Leer, aanvoerder Menno Koch en rechtsback Fabian Sporkslede namen uitgebreid de tijd om ook daadwerkelijk te antwoorden. ,,Ik vind het belangrijk om te laten zien dat wij gewoon benaderbaar zijn”, zegt Sporkslede erover. ,,Dus communiceer ik graag met ze. Ook via social media probeer ik altijd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. We zijn voetballers, maar daardoor niet belangrijker dan anderen.”

Enkele vragen aan de spelers en de antwoorden:

Volledig scherm NAC Breda keeper Benjamin van Leer after the 0-1 during the match NAC Breda - PSV , final score 0-2 . © Pro Shots

Benjamin van Leer, doelman

Hoe reageer jij als je verliest?

,,Na afloop trek ik mezelf terug en neem even vijf minuten tijd voor mezelf. Bedenk me wat ik beter had kunnen doen. Anderen schreeuwen heel hard in de kleedkamer, ik schreeuw vooral tijdens de wedstrijd, als er nog iets aan gedaan kan worden.”

Wat is je grootste hobby?

,,Ik heb het geluk dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Het heeft niet veel met geluk te maken: je moet hard werken en plezier houden. Ik heb wel een beetje aanleg om te keepen, maar in het begin was dat moeilijk. Tot de C’tjes zat ik in lage elftallen, ik werd bij SV Houten zelfs uit de selectie gezet omdat ik niet goed genoeg was. Toen ben ik naar Elinkwijk gegaan en al snel zat ik bij PSV. Zo kan het dus ook gaan, wil ik maar zeggen.”

Is het bij NAC sfeervoller dan bij Ajax, je vorige club?

,,Ja. De Arena is veel groter dan dit stadion en daar heb je misschien wel evenveel echte supporters als bij NAC. Bij Ajax zijn het verder veel toeristen, die je niet hoort. Hier heb je een kleiner stadion met alleen maar fanatieke supporters. Dan is het kabaal veel groter dan in een relatief saai stadion.”

Volledig scherm NAC Breda player Menno Koch dejected after the lost game during the match FC Utrecht - NAC , finals score 2-1 , © ANP Pro Shots

Menno Koch, aanvoerder en centrale verdediger

Hoe is het om aanvoerder te zijn?

,,Dat is een hele eer, ik ben er trots op. Maar het is ook een uitdaging en een verantwoordelijkheid, die ik nog nooit eerder gehad heb. Maar het geeft me geen extra druk.”

Wat is je grootste droom?

,,Mijn grootste droom is om het Nederlands Elftal te bereiken en een WK mee te maken. En om bij Manchester United te spelen.”

Vond jij het een penalty, tegen FC Utrecht?

,,Ik was woest op de scheidsrechter, was er echt van overtuigd dat het geen penalty was. Nu heeft hij toegegeven dat het er geen was, maar daar kopen wij natuurlijk niks voor.”

Wat vind je van de tactiek van NAC?

,,We staan niet op de positie waar we moeten staan, maar de tactiek is goed, de uitvoer nog niet. Als wij dat beter gaan doen, zal het beter gaan. En dat gaan we doen, we gaan nog heel veel winnen.”

Volledig scherm NAC player Fabian Sporkslede during the match NAC - de Graafschap 3-0. © Toin Damen

Fabian Sporsklede, rechtsback

Wat is je mooiste goal die je voor NAC gemaakt hebt?

,,Pijnlijk onderwerp, deze vraag maakt me een beetje verdrietig... Ik heb nog geen doelpunt voor NAC gemaakt. Het lijkt me hartstikke mooi om dat in een thuiswedstrijd te doen. Hebben jullie tips voor me?” Een van de kinderen stelt voor dat hij een penalty zou kunnen nemen. Maar ja, die kun je ook missen. ,,Ja, nu maken jullie me helemaal nerveus!”

Wat is de beste tactiek om doelpunten te maken?

,,Mijn belangrijkste taak is dat aanvallers niet scoren. Ik probeer kort te verdedigen, zodat die aanvaller geen ruimte krijgt. En hij moet vooral achter mij aanrennen, zodat hij moe wordt. Maar ja, dat probeert hij natuurlijk ook met mij te doen, dat is het spel.”