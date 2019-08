Wat City is voor NAC, is NAC voor Helmond Sport

NAC winkelt vanaf 2016 in het pompeuze warenhuis van Manchester City, Helmond Sport snuffelt op zijn beurt sinds vorig jaar in het Bredase magazijn in de hoop spelers te vinden die het niveau van het elftal opkrikken. In jaargang nummer 2 zijn Daan Klomp en Diego Snepvangers door NAC uitgeleend aan Helmond Sport. Vijf vragen en antwoorden over die band.