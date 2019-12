Wat bij NAC niet lukte, lukt bij Telstar wel: Van der Maaten is eindelijk eerste keeper

Hij deelt op de foto mee in de feestvreugde, als ieder ander. Haartjes strak achterover gekamd, linkerduim omhoog en links van aanvoerder Shane O’Neill poserend met een big smile. Derde keeper Sven van der Maaten juicht in 2017 net zo hard als topscorer Cyriel Dessers. ,,Ik heb geen concreet aandeel gehad in de promotie, maar stond wel iedere dag met ze op het veld en voelde me onderdeel van het geheel.”

Ondanks zijn rol op de achtergrond, Jorn Brondeel en Andries Noppert zijn de nummers één en twee, voelt hij de spanning die zij ook voelen. ,,Niet zozeer de spanning vanwege de kans dat ik erin kan komen, maar wel de spanning die het team en de club voelden. Meer een collectieve dan een individuele spanning, want die had ik niet.”

Volledig scherm Van der Maaten, in het blauwe shirt in het midden van de foto. © BSR/Soccrates Toch is de ontlading even groot als bij zijn teamgenoten als NAC in Nijmegen op 28 mei 2017 promoveert naar de eredivisie, zegt Van der Maaten. ,,Omdat ik dagelijks met die gasten trainde. Dat jaar heeft NAC meer dan dertig spelers gebruikt, iedereen ging er volle bak in mee.”

Van de huidige NAC-selectie kent Van der Maaten alleen Arno Verschueren en Mounir El Allouchi. En keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, uiteraard. ,,Van alle keeperstrainers met wie ik gewerkt heb, heb ik met Jelle het meeste contact. Vrijdag heb ik hem nog de samenvatting van mijn wedstrijd gestuurd met de vraag of hij zijn mening wil geven. Onze band is niet ineens verdwenen. Twee weken geleden stuurde hij een berichtje om te vragen of ik nu vast de eerste keeper ben.”

Voorlopig is Van der Maaten dat, hoewel hij zich niet rijk rekent. Hij zou wel gek zijn, wetende dat hij op z’n 25ste eindelijk door een trainer, Andries Jonker van Telstar in dit geval, is uitgeroepen tot eerste man. Toch weet hij ook dat een keeper na een mindere wedstrijd niet meteen gewisseld wordt. ,,De keuze voor een keeper is meestal een keuze voor langere tijd. In de voorbereiding heeft de trainer lang gewacht om de knoop door te hakken. Mijn concurrent had een beetje het geluk dat hij zich kon onderscheiden in oefenwedstrijden, terwijl ik niet zoveel te doen kreeg. Helemaal als het zo close is, is zo’n besluit lastig.”

Keeperscircus

Van der Maaten maakt als broekie na het tijdperk Ten Rouwelaar, die in 2016 zijn carrière beëindigt, de inleiding mee van het Bredase keeperscircus. ,,Voor mij was het anders, omdat ik al blij was dat ik erbij zat. Met Jelle en Brondeel heb ik nergens aanspraak op kunnen maken. Toen ik wegging (augustus 2018, red.) werd Mark Birighitti gehaald, later heeft Karol Niemcyzki zijn debuut gemaakt. Door mijn hoofd schoot wel eens: wat als ik gebleven was? Jammer dat ik mijn officiële debuut niet heb kunnen maken. Iedereen hoopt op jonge leeftijd door te breken, hoewel het met keepers toch iets anders is. In mijn geval is een het lange route geweest.”

Van der Maaten is blijven studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. ,,Mijn scriptie doe ik namens Telstar met als hoofdvraag: ‘Hoe kan de club de sponsorinkomsten verhogen?’ Mijn studie heb ik altijd als back-up gehouden, omdat ik nooit gedacht heb dat ik mij financieel onafhankelijk zou spelen.”

Want zelfs de garantie dat hij dit seizoen als eerste keeper van Telstar afmaakt, heeft hij niet. ,,Daarom wil ik niet te ver vooruit kijken.”