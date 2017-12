Warm weerzien O'Neill met NAC: 'Een helse rit was het'

Een helse rit was het, a hell of a ride. ,,Vaak werd gezegd dat wij het slechtste NAC-elftal in jaren waren en toch is het ons geluk... Op het einde kwam alles samen in een bijzondere entourage. Ik ben vereerd dat ik als verdwaalde Amerikaan bij zo’n club mocht spelen", zegt Shane O'Neill vrijdag in BN DeStem.

Zondag komt de Amerikaanse gipsy op bezoek in Breda. Niet als speler, maar als toeschouwer. Een buikspierblessure houdt O’Neill al twee maanden aan de kant. ,,Eind december verwacht ik weer op het veld te staan en na de jaarwisseling wil ik weer spelen. Een mentaal zware periode", zegt hij daarover.

Als aanvoerder promoveerde je vorig seizoen met NAC naar de eredivisie. Hoe kijk je daar op terug?

,,We hadden veel ups en veel downs. Op het einde zijn we echt bij elkaar gekomen en werden we een eenheid. Dat begon met de zege op Almere City, de laatste wedstrijd van de competitie. Weinig mensen geloofden in ons, maar we zijn altijd dicht bij elkaar gebleven. Er heerste een sterke en diepe overtuiging dat we de klus konden klaren. Iedereen begreep zijn rol. Zelfs de reserves bleven rustig en waren positief. And the right guys were hot at the right time. Brondeel en Dessers waren enorm belangrijk, Agyepong kwam in de play-offs bovendrijven en El Allouchi was goed. Dat de buitenwacht openlijk aan ons twijfelde, was een extra motivatie."

Waarom ben je toch bij NAC vertrokken?

,,De club had al wat geregeld met Manchester City (Pablo Marí) en een andere club (PSV, inzake Menno Koch). Ze hadden niemand meer nodig achterin. No hard feelings, ik was maar een huurling. Dan merk je dat voetbal een harde business is. Ik ging op vakantie naar de VS en twijfelde wat te doen. Wat ik wel wist, was dat ik de eredivisie wilde proberen. Als dat niet zou lukken, zou ik teruggaan naar de VS. Ik leefde het leven van een nomade, was in Cyprus, Engeland en België geweest en voelde er weinig voor om na Nederland voor de vijfde keer naar een ander land te gaan. Excelsior kwam op het juiste moment. Ik kende het land, de gewoontes, het voetbal spreekt me aan en iedereen hier spreekt Engels. In pakweg Bulgarije had ik geen zin."

Hoe kijk je terug op je tijd in Breda?

,,Ik heb een geweldige tijd gehad bij NAC, maar zondag hoop ik dat Excelsior wint. Voetbal is business; de een gaat, een ander komt ervoor in de plaats. We zijn allemaal reizigers. Wat me bij zal blijven? De passie en de emotie bij de fans. Wild and crazy man. De atmosfeer in het stadion in de finale tegen NEC was onbeschrijfelijk... Het hele seizoen kwam toen samen. Mijn moeder was erbij en kon niet geloven wat ze zag en hoorde. Ze werd compleet weggeblazen. Om daar onderdeel van te hebben uitgemaakt, betekent veel voor me. Ik zal het nooit vergeten."